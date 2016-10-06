"Інтер" каже, що на нього готується напад

Представники телеканалу «Інтер» кажуть, що проти нього триває тиск з боку «Радикальної партії» за підтримки МВС та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це сьогодні, 6-го жовтня, повідомляє прес-центр «Інтера» на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.
«До нас надійшли дані про те, що сьогодні має відбутися ще один напад на телеканал «Інтер», - кажуть у прес-центрі. Через це представники телевізійного каналу звернулися до міжнародних організацій із захисту свобод, міжнародних колег, закликаючи їх негайно вплинути на цю ситуація. «Інтер» просить захистити свободу слова в Україні та не допустити використання сили проти ЗМІ та українських кореспондентів.
Водночас з цим телеканал звернувся до Служби безпеки та Генпрокуратури, закликаючи якомога скоріше завершити розслідування по нападу на «Інтер», який стався 4-го вересня поточного року. Представники каналу в заяві іменували цю подію «терористичним нападом». «Відеоматеріали, які доводять напад на телеканал, бачила вже вся країна», - зазначається у повідомленні. «Інтер» також звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням особисто втрутитися в цю справу та захистити українських журналістів.
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