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"Інтер" каже, що на нього готується напад

"Інтер" каже, що на нього готується напад
Представники телеканалу «Інтер» кажуть, що проти нього триває тиск з боку «Радикальної партії» за підтримки МВС та міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Про це сьогодні, 6-го жовтня, повідомляє прес-центр «Інтера» на офіційному веб-сайті, передає replyua.net.

«До нас надійшли дані про те, що сьогодні має відбутися ще один напад на телеканал «Інтер», - кажуть у прес-центрі. Через це представники телевізійного каналу звернулися до міжнародних організацій із захисту свобод, міжнародних колег, закликаючи їх негайно вплинути на цю ситуація. «Інтер» просить захистити свободу слова в Україні та не допустити використання сили проти ЗМІ та українських кореспондентів.

Водночас з цим телеканал звернувся до Служби безпеки та Генпрокуратури, закликаючи якомога скоріше завершити розслідування по нападу на «Інтер», який стався 4-го вересня поточного року. Представники каналу в заяві іменували цю подію «терористичним нападом». «Відеоматеріали, які доводять напад на телеканал, бачила вже вся країна», - зазначається у повідомленні. «Інтер» також звернувся до президента України Петра Порошенка з проханням особисто втрутитися в цю справу та захистити українських журналістів.

Горячая тема: Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро
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05 окт 2016
14850

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


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