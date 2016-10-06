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Судовий конвеєр у Криму продовжується. Суддя відмовив проводити засідання кримськотатарською мовою

Судовий конвеєр у Криму продовжується. Суддя відмовив проводити засідання кримськотатарською мовою
На території окупованого Криму в Бахчисараї суддя заявив, що не буде проводити судове засідання по справі представників Меджлісу на кримськотатарській мові. Про це сьогодні, 6-го жовтня у своєму Фейсбуці повідомив керівник ЦВК Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв, передає replyua.net.

«Наразі в Бахчисараї місцевий суд продовжує конвеєрну роботу з незаконного покарання представників Меджлісу кримських татар», - заявив він. «Наразі виплатити штрафи зобов’язали Алі Хамзину, Ільмі Умерову, Садиху Табах, Шевкету Кайбуллаєву й Бекіру Мамутову. Засідання по справі Еміне Авамілевій відбудеться 14-го жовтня. Мустафи Маушева – 20-го жовтня. Долю Ділявера Акієва вирішать 24-го жовтня», - зазначив Смедляєв.

Сьогодні відбувається суд над Абдураманом Егізою та Енвером Куртієвим. «Суддя Атаманюк Герман Степанович проводити засідання на кримськотатарській мові відмовився. Також до зали суду не впустили перекладача. Тим самим він показав своє ставлення до статті 10 Конституції Криму та статті 18 кримінального процесуального Кодексу Росії. Правами кримськотатарського народу представники місцевої «влади» постійно нехтують», - заявив він.

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