ВРУ "зняла податки" з благодійної діяльності церков

Сьогодні, 6-го жовтня, Верховна Рада України прийняла закон, який конкретизує статус неприбуткових релігійних організацій. «За» свої голоси віддав 281 народний депутат, інформує replyua.net.
Даний закон конкретніше визначає відповідальність неприбуткових організацій перед Податковим кодексом. Від тепер неприбутковими також вважаються організації, які займаються діяльністю, що не приносить прибутки. До переліку входять організації, що займаються благодійністю, гуманітарними допомогами, меценатством та інші.
До цього моменту неприбутковими організаціями вважалися лише ті, які займають перерозподілом фінансів винятково для власного забезпечення. Водночас з тим закон переніс на один рік вперед перереєстрацію релігійних організацій у фіскальних службах, оскільки це потрібно робити до початку наступного року. За словами глави комітету Южаніної Ніни, дана процедура має погоджуватися з місцевими органами влади, і до кінця цього року таку процедуру зробити буде просто неможливо. В зворотному випадку в після 1-го січня фіскальна служба могла б оподатковувати церковну благодійну діяльність. Оксана Продан водночас заявила, що навіть матеріальна допомога прихожанину церкви вважалася перерозподілом прибутків, і за це також знімався податок.
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