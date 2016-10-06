США спостерігає за спробами знищити незалежність НАБУ

Сполучені Штати займаються спостереженням того, як Генеральна прокуратура України намагається «отримати верх» над Національним антикорупційним бюро. У США переконані, що ГПУ хоче позбавити НАБУ незалежності у розслідуванні корупційних справ. Про це сьогодні, 6-го жовтня, під час свого виступу на Міжнародному економічному форумі у Києві заявила посол США в Україні Марі Йованович, інформує replyua.net.
«Ми дуже уважно спостерігаємо за проектом закону, який був зареєстрований у Верховній Раді цього тижня. Ми розуміємо, що його головна мета – обмежити незалежність антикорупційного бюро. Для України на сьогоднішній день залишається відкрите питання звинувачення та засудження чиновників-корупціонерів. І ми хочемо знати, що в Національного антикорупційного бюро для цього є все необхідне, в тому числі і незалежність від влади», - зазначила вона.
Як зазначалося раніше, наразі у парламенті зареєстровано мінімум два проекти закону, спрямовані на узурпацію НАБУ Генпрокуратурою. Близько місяця тому назад голова ГПУ Юрій Луценко заявляв, що хоче сам вирішувати, які справи передавати до НАБУ, а якими буде займатися його відомство. Він вважає, що НАБУ не в змозі якісно виконувати свої повноваження через велику кількість корупційних справ.
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