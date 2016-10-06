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Розенко: деньги на индексацию пенсий еще не нашли

Розенко: деньги на индексацию пенсий еще не нашли
Чтобы провести своевременную индексацию пенсий в Украине до конца текущего года, потребуется около восьми миллиардов гривен, но правительство пока не изыскало такую сумму. Как передает replyua.net, ссылаясь на Украинские новости, сегодня об этом заявил Павел Розенко.

По словам вице-премьер-министра, вопрос индексации пенсий в стране является главным на повестке дня для правительства, и нужно найти восемь миллиардов гривен, чтобы своевременно повысить размер пенсий и позаботиться о том, чтобы пенсионеры получили выплаты в полном размере. Также Розенко подчеркнул, что Пенсионный фонд Украины и Министерство соцполитики совместно смогли разработать два подхода к индексации пенсий. Напомним, что накануне вице-премьер поспешил опровергнуть слухи о том, что якобы правительство собирается повышать пенсионный возраст.

Розенко заверил украинцев в том, что в правительстве этот вопрос не обсуждался, более того, такие правила не были прописаны в меморандуме Международного валютного фонда, и речь идет только об очередных слухах. Нужно отметить, что следующая индексация пенсий в Украине запланирована на декабрь текущего года.

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