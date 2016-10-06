В місті «сірої зони» Щасті досі більшість в міськраді мають регіонали і комуністи. Кому це вигідно?

Як передає replyua.net, місто знаходиться в так званій «сірій зоні» Луганської області. Вибори до місцевих рад там не проводять з 2010 року, а й військово-цивільну адміністрацію не призначили досі. Як це сталося, хто від цього втрачає, а хто заробляє? Про це в ефірі «Громадського радіо» розповів депутат Щастинської міськради Віталій Прилипа та юрист Олександр Качур.
«29 вересня на одній з чергових сесій Щастинської міськради я виступив перед початком цієї сесії і запропонував в.о. міського голови Богині, а також всім депутатам міськради припинити свої повноваження. Основна причина – ми порушуємо Конституцію України ст.141, в якій говориться, що термін повноважень депутатів, обраних на чергових виборах у 2010 році, закінчується через п'ять років. На превеликий жаль, Щастинська міськрада існує вже шостий рік і в листопаді вже піде на сьомий рік. Основна причина – непроведення виборів в місті Щастя і навіть не введення військово-цивільної адміністрації в 2014 або 2015 роках, коли місто піддавалося обстрілу бойовиків з боку Луганська», – розповів Віталій Прилипа.
Тому, наголошує депутат, місто фактично залишається без влади. На даний момент місто очолює колишній секретар міськради, який очолював міський осередок Партії регіонів Богиня, який визнаний корупціонером двічі. Також депутати міськради – колишні регіонали і комуністи. Міська рада, яка де-юре насправді повинна бути розпущена і обрана нова. Вибори держава вирішила не проводити, так як Луганська обласна військово-цивільна адміністрація вважає, що вибори в місті Щастя проводити небезпечно. «Хоча, як на мне, куди небезпечніше жити без військо-цивільної адміністрації та ще й маючи прорегіоналівську більшість в раді. Останнім часом я дуже багато про це дискутував. Особисто я, як депутат, вважаю, що доцільно проводити вибори. Але в тій ситуації, в якій перебуваємо ми, військово-цивільна адміністрація в 2014-2015 роках була б актуальніше», – зазначив Віталій Прилипа.
За його словами, окрім Щастя, є ще низка населених пунктів в такому ж становищі, як і Щастинська міська рада. Неодноразово ми зверталися до глави військово-цивільної адміністрації, президента України, були звернення до Верховної Ради до Парубія і в ЦВК. Збирали підписи жителів міста, жителі були обурені фактом, що не проводяться вибори і не введена ВГА.
Відповіді ми отримували такі: вибори неможливо провести, так як йдуть бойові дії в місті Щастя. Це були відповіді з обласної ВГА Луганській області. ЦВК відповідав, що депутати прийняли рішення, що в місті Щастя не проводяться вибори на підставі Луганської ВГА. Президент доручив області розібратися. На даний момент ні ВГА не введена, ні вибори не проведені.
До розмови приєднався юрист Олександр Качур. «В першу чергу, хотілося б зауважити, що після реального визволення міста Щастя, Кабміном України неодноразово приймалося розпорядження, що Щастя не входить до території з особливим статусом самоврядування. Після того, як почався виборчий процес, Верховна Рада зі свого боку прийняла низку постанов, на які вона посилалася, що Щастя не є містом, в якому на той момент неможливо було провести вибори. ЦВК, в свою чергу, після того як направляли запити до Верховної Ради, щоб вона взяла на себе відповідальність і дала роз'яснення, чи можна провести за визначеним переліком вибори в Донецькій і Луганській області, Верховий Рада проігнорував всі запити, які були від ЦВК. Користуючись нормою закону ЦВК направила офіційний запит в ВГА. Законних підстав на той момент, коли вирушав цей запит по місту Щастя, не було. Не було жодного нормативно-правового акту, який би міг якимось чином на той момент обмежувати на території міста Щастя ті вибори, які проходили в 2015 році. Після цього ЦВК направила офіційний запит до Луганської ВГА, щоб вона дала роз'яснення, в яких населених пунктах можуть на той момент відбутися виборчий процес. На що ВГА відповіла, що в місті Щастя неможливо провести вибори. Тим самим адміністрація взяла відповідальність за неможливість проведення виборів», – пояснив юрист.
Він висловив переконання в тому, що після того, як було прийнято відповідну постанову ЦВК, були порушені конституційні права громадян на самовизначення: обиратися і бути обраними. Термін повноважень депутатів закінчився рівно два роки тому. На сьогодні законних підстав, щоб ці депутати працювали, немає.
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