ВРУ не обмежила доступ до України проросійських артистів

Верховна Рада України не підтримала проект закону щодо обмеження чи заборони виступів російських артистів на території України, які підтримують російську агресію на Донбасі, та публічно не засудили її. Як повідомляє replyua.net, народні депутати відхилили законопроект №4303 стосовно зміни законів України про обмеження використання медійних засобів Російською Федерацією.
Під час голосування за основу даний проект закону знайшов підтримку лише 174-х депутатів. «За» повернення на доопрацювання проголосувало 205 народних обранців. Декілька спроб повернути на доопрацювання суб’єкт законодавчої ініціативи також не увінчався успіхом. Проект закону пропонував вимагати від росіян, які збираються виступати на території України, підписувати письмову заяву про засудження російської агресії проти окупованих нею українських територій.
Відповідно до законопроекту, в разі його прийняття, перед початком гастролей російські співаки, актори чи артисти мали б написати офіційний лист, у якому вони б повинні були засудити окупаційні дії своєї держави на території України. Також перед в’їздом до України громадяни країни-агресора мали б отримати спеціальний дозвіл на гастролі в цій державі.
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