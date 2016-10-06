валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Кому дісталася частина Єремеєва в компанії WOG?

Кому дісталася частина Єремеєва в компанії WOG?
Партнер та генеральний директор компанії «WOG» Корецький Сергій повідомив, що після того, як Ігор Єремеєв помер, його частина в групі «Континіум» перейшла у власність його родини. Про це він заявив під час розмови з кореспондентами ЛІГА.net, передає replyua.net.

Журналісти поцікавилися, яка структура компанії на сьогоднішній день, на що Корецький відповів: «Наразі все залишається незмінним. Акціонери і власники ті ж самі». «Не правильно буде, якщо я буду розповідати про різні деталі. Якщо брати загальну картину, то можу сказати, що частина, якою володів Єремеєв у паливно-промисловій групі «Континіум» перейшла до членів його сім’ї», - зазначив він.

В той самий час гендиректор WOG прокоментував інформацію про те, що частина Єремеєва нібито перейшла до Дмитра Фірташа за борги: «Це не правда. Навіть не знаю, звідки могли з’явитися такі чутки». «Хочу ще раз наголосити – структура компанії не змінювалася, активи нікуди нікому не передавалися. Представники мас-медіа вже не одноразово нас кудись «приписували», - зауважив Корецький. Як зазначалося раніше, український бізнесмен Ігор Єремеєв помер у серпні минулого року в швейцарській лікарні в результаті отриманої травми після падіння з коня.

Горячая тема: Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
05 окт 2016
25432

Пономарь: МЗС G-5 готують хорошу новину для України і дуже погану для Росії

Сьогодні в Берліні проходить зустріч представників МЗС G-5 по Сирії. Це дуже сильний формат. Це той формат п'ятірки (США, Великобританія, Німеччина, Франція, Італія), який проводив засідання G-5 + U

05 окт 2016
11363

Жорстка заява Керрі в Брюсселі змінила тональність відносин Москви і Вашингтона – Портніков

Як передає replyua.net, Держсекретар Сполучених Штатів Джон Керрі в Брюсселі заявив про готовність Заходу і США зокрема підтримувати Україну в її конфлікті з Росією і про те, що діалог з Москвою має

05 окт 2016
10349

Роман Доник: Нечисть с украинскими корнями возвращается. Ждите, совсем скоро

Известный украинский волонтер считает, что Кремль начал опять работать по старинке, подсылая в Украину горячо любимых земляков. Сначала они пустят всякую нечисть с украинскими корнями, типа Наташи


Свежие новости

Пока Меркель подписывает антироссийские санкции – бывший канцлер Шредер пожимает руку Медведеву

Розенко: деньги на индексацию пенсий еще не нашли

Над станцією "Героїв Дніпра" ТРЦ не будують - Кличко

В місті «сірої зони» Щасті досі більшість в міськраді мають регіонали і комуністи. Кому це вигідно?

Пионтковский: Путин продемонстрировал знак отчаяния

МЗС України чекає пояснень від консула РФ щодо Сущенка

ВРУ не обмежила доступ до України проросійських артистів

«Президентский» рейтинг Вакарчука сильно озадачил депутатов

Що заважає Україні вступити до НАТО - капітан ВМС США

Павло Каазарін: Путін готується до війни, обираючи між стратегією Піночета чи Чавеса

Что обсуждали Керри и Лавров по телефону?

БПП пояснив, чим візовий режим з РФ нашкодить Україні

Дипломат: визовый режим с Россией – самая плохая идея

В Германии рассматривают вопрос об ужесточении санкций против России

Кому дісталася частина Єремеєва в компанії WOG?

Німеччина готується ввести нові безпрецедентні антиросійські санкції

Український консул досі не потрапив до Сущенка

Хан: Украина получит безвиз благодаря выполненным обязательствам

Эрдоган отвернулся от Запада и перешел на сторону России

Тимошенко зараз кричить про злочин, а у 2008 вона за кредити підписала Меморандум про продаж землі – блогер

 Новости за день