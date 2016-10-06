Кому дісталася частина Єремеєва в компанії WOG?

Партнер та генеральний директор компанії «WOG» Корецький Сергій повідомив, що після того, як Ігор Єремеєв помер, його частина в групі «Континіум» перейшла у власність його родини. Про це він заявив під час розмови з кореспондентами ЛІГА.net, передає replyua.net.
Журналісти поцікавилися, яка структура компанії на сьогоднішній день, на що Корецький відповів: «Наразі все залишається незмінним. Акціонери і власники ті ж самі». «Не правильно буде, якщо я буду розповідати про різні деталі. Якщо брати загальну картину, то можу сказати, що частина, якою володів Єремеєв у паливно-промисловій групі «Континіум» перейшла до членів його сім’ї», - зазначив він.
В той самий час гендиректор WOG прокоментував інформацію про те, що частина Єремеєва нібито перейшла до Дмитра Фірташа за борги: «Це не правда. Навіть не знаю, звідки могли з’явитися такі чутки». «Хочу ще раз наголосити – структура компанії не змінювалася, активи нікуди нікому не передавалися. Представники мас-медіа вже не одноразово нас кудись «приписували», - зауважив Корецький. Як зазначалося раніше, український бізнесмен Ігор Єремеєв помер у серпні минулого року в швейцарській лікарні в результаті отриманої травми після падіння з коня.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter