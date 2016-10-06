Хан: Украина получит безвиз благодаря выполненным обязательствам

Процедура по отмене визового режима между Евросоюзом и Украиной пройдет успешно, поскольку Киев выполнил все обязательства, которые требовал от него ЕС для получения безвиза.
Как передает replyua.net со ссылкой на РБК-Украина, об этом в интервью Радио Свобода заявил Йоханнес Хан, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения. По его словам, ситуация по отмене визового режима между Евросоюзом и Украиной будет такой же, как и в случае с Грузией. «Оба государства выполнили все требования Евросоюза. Никто из европарламентариев и представителей стран, входящих в Евросоюз, не высказывался против отмены визового режима, поэтому проблем быть не должно», подчеркнул еврокомиссар.
Нужно отметить, что пока переговоры с Европарламентом относительно безвиза с Украиной еще не состоялись. Стало известно, что комитет представителей стран, входящих в ЕС, полностью одобрил только решение по Грузии, и скоро начнутся переговоры с Европарламентом о процедуре отмены визового режима для Грузии. Однако эксперты отмечают, что до конца года Украина также может рассчитывать на отмену визового режима с ЕС.
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