Кабмін переніс питання створення групи для перевірки продажу "Укртелекому"

Кабінет міністрів України відклав питання щодо формування міжвідомчої робочої групи по питаннях виконання домовленості купівлі-продажу акцій телекомунікаційної компанії «Укртелеком». Дане рішення було прийнято під час засідання уряду сьогодні, 5-го жовтня, повідомляє replyua.net.
Відповідну пропозицію вніс Степан Кубів. Водночас з тим він не повідомив на коли буде заплановано розгляд даного питання. Як повідомлялося раніше, голова Генеральної прокуратури України Юрій Луценко повідомляв, що компанія «Укртелеком» була приватизована кіпрською компанією майже безкоштовно шляхом деяких фінансових махінацій.
«Укртелеком» являється найбільшим оператором фіксованого телезв’язку в Україні. Компанія також являється головним учасником ринку у наданні доступу до мережі Інтернет, налічуючи близько 1.64 мільйона користувачів. Варто згадати, що в 2011 році «Укртелеком» було виставлено на аукціон та оголошено про конкурс, в якому взяла участь всього одна компанія – фонд інвестицій «ЕРІС», який купив телекомунікаційну компанію за 10 мільярдів 500 мільйонів гривень. Проте вже через рік компанія вирішила продати «Укртелеком»; українську компанію купив Рінат Ахметов.
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