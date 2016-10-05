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В Украине соберут рекордный урожай винограда

В Украине соберут рекордный урожай винограда
В этом году в Украине будет собрано примерно четыреста тысяч тонн винограда, и это минимум на двадцать процентов больше, чем годом ранее. Как сообщает replyua.net со ссылкой на УНИАН, такие данные во время круглого стола проекта «Униан-Агро» озвучил Владимир Пустовит, заместитель начальника отдела развития виноградарства, садоводства и виноделия Департамента технической политики и земледелия в Министерстве продовольствия и аграрной политики.

По словам Пустовита, этот год станет урожайным для нашей страны, и урожай примерно на 20-30 процентов будет превышать количество собранного винограда в 2015 году. Однако этого урожая, отметил Пустовит, все равно не хватит для того, чтобы обеспечить украинских виноделов необходимым количеством продукции, и это объясняется, в первую очередь, тем, что Украина потеряла большую часть виноградников, которые сейчас находятся в аннексированном Крыму.

Было потеряно не меньше тридцать процентов виноградников, поэтому в ближайшие годы нужно увеличивать площади по выращиванию винограда разных сортов. В 2017 году правительство намеревается увеличить поддержку этой отрасли, добавил чиновник.

Горячая тема: Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш
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