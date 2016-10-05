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Янукович під час президентства виконував команди Кремля - ГПУ

Янукович під час президентства виконував команди Кремля - ГПУ
Голова Генпрокуратури України Юрій Луценко провів робочу зустріч з керівниками та заступниками відділів, які несуть відповідальність за створення звинувачення колишньому президенту України Віктору Януковичу щодо організації ним злочинної групи. Про це сьогодні, 5-го жовтня, розповіли представники Генеральної прокуратури, передає replyua.net.

В результаті проведеної слідчої роботи стало відомо, що Янукович під час свого президентства працював на інтереси східного сусіда у питаннях, які безпосередньо стосуються національної безпеки України. Про це свідчать ухвалені ним накази. Також існує і ряд інших доказів, зокрема те, що колишній президент влаштовував на головні державні посади осіб з російським громадянством.

Таким чином ГПУ оцінює діяльність Віктора Януковича як створення злочинної організації та державна зрада. «Діяльність Януковича за період його президентства розцінюється як спрямовані дії на порушення суверенітету України, її недоторканості та територіальній цілісності, цілеспрямована діяльність на розвал обороноздатності держави, діяльність, що загрожувала інформаційній, економічній та державній безпеці України», - зазначили у Генпрокуратурі.

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