В Раде пока не знают, как найти людей для антикоррупционных судов

В Украине нужно создать инструменты контроля антикоррупционных судей, чтобы они не стали зависимыми, а не обогатились, и гарантировать их безопасность, подчеркнула в эфире «Громадського радио» заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед, обсуждая тему судебной реформы, передает replyua.net.
«Изменения в Конституцию дают много возможностей. Главная возможность – обновить судейский корпус. Частично в этом смысле изменения уже работают. Очень многие судьи уже подали заявления об отставке или увольнении по собственному желанию. Сегодня таких около 20-25%, может быть до 30%. Причины разные. Многие судьи не хотят проходить квалификационное оценивание и проверку на доброчестность. Они решили, что, наверное, уже достаточно заработали для себя. Среди них есть и судьи, которые воспринимают это как личную обиду. Они не хотят еще раз проходить через дополнительные процедуры», – рассказала Оксана Сыроед.
Положительным в изменениях к Конституции есть четкие критерии привлечения судьи к ответственности. Вместо абстрактного нарушения присяги, за которое можно было, как наказывать, так и помиловать, есть четкие критерии. Например, есть критерий, когда судья не способен доказать происхождение своего имущества, является критерий – профессиональное несоответствие.
Обсуждая новый Верховный суд заместитель председателя парламента отметила, что в новый ВС должны войти до 200 человек. Сегодня мы имеем около 100 человек в Верховном суде и где-то по 100 в каждом из высших судов.
«Идея с Общественным советом доброчестности пришла к нам в процессе подготовки этой усовершенствованной модели судебной системы. Такого органа нет нигде в мире. Неправильно, когда за него все цепляются, как за абсолют. Мы не знаем, как это будет работать. Это будет зависеть от людей, которые захотят прийти, от их мотивации. Здесь будет очень большая индивидуальная ответственность тех людей, которые делегируют членов, и тех, кто станет членами совета. Почему возникла эта идея? В нынешнем Высшем совете правосудия, Высшей квалификационной комиссии очень много людей из предыдущей системы, особенно судейской. Корпоративность и прямая коррупция будут влиять на этот процесс. Мы хотели дать 100% возможность людям вне системы быть участниками этого процесса», – отметила Сыроед.
Общественный совет доброчестности будет квазипрокурорским органом, будет иметь возможность собирать доказательства против того или иного судьи и представлять их на Высшей квалификационной комиссии, Высшем совете правосудия. Сейчас идут баталии о том, насколько обязательными должны быть выводы Общественного совета доброчестности. Общественность настаивает на том, чтобы эти выводы могли переголосовываться квалифицированным большинством. Сейчас мы постараемся это изменить на этапе пребывания закона в парламенте, рассказала Оксана Сыроед.
По ее словам, независимость Общественного совета доброчестности начинается с того, кто ее создает. Мы прописали эти процедуры в законе. Это не глава Высшего совета правосудия и не глава Высшей квалификационной комиссии. Есть определенные критерии того, кто может быть участником номинационной комиссии. Это представители общественных организаций, которые отвечают определенным критериям. Все те организации, которые прислали своих кандидатов, должны быть включены в комиссию. Это не «придворный орган», этот орган имеет шанс быть независимым. Но это не панацея.
«Судебная реформа – одна из самых продолжительных реформ. Идентичной по продолжительности является только реформа системы образования. Это годы, десятилетия. Коррупция в судебной системе, как и в адвокатуре, прокуратуре, начинается с того момента, когда абитуриент кладет деньги за поступление. Коррупция начинается, когда студенты кладут банкноты в зачетную книжку. С того момента коррупция для них становится частью их профессии. Мы находимся в парадигме советского юридического образования. Мы это меняем. Каждый четвертый выпускник может стать юристом. Наша идея – сделать эту профессию ответственной перед людьми. Это начинается с образования. Уже есть согласованная концепция реформирования юридического образования», – отметила заместитель председателя Верховной Рады.
В Украине много юристов. Около 130 вузов выдают дипломы юриста. Если вы спросите работодателей, они назовут 5 вузов, выпускников которых они принимают на работу. Мы должны вывести такой стандарт юридического образования, который бы гарантировал, что тот человек, который проучился 5 лет, является носителем базовых знаний. Должен быть единый квалификационный экзамен.
Реформа также предусматривает создание системы антикоррупционных судов. Сейчас главный вопрос – создание модели, которая позволит найти судей, которые способны будут быть судьями в антикоррупционном суде. Это тот суд, где клиентами будут судьи и прокуроры, бенефициаром каждого дела будет один из олигархов. Не будет такого дела, ниточка которого не приведет к одному из олигархов.
«Пока я знаю только одного человека, который будет готов удержаться от соблазна. Нам еще надо гарантировать инструменты контроля этих судей, чтобы они не стали зависимыми, а не обогатились, и гарантировать их безопасность. В Гватемале во время процесса борьбы с коррупцией чиновников прокуроры и судьи жили в бункерах. Они физически не выходили по полгода из помещения. Есть определенные наработки представителей общественных организаций, но главный вопрос эффективной модели остается», – рассказала Оксана Сыроед.
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