Сельхозпредприятия резко повысили цены на молоко

Украинские сельхозпредприятия продолжают повышать цены на молоко, и только за две недели они выросли примерно на 12 процентов. Как информирует replyua.net, такие данные представляет Латифундист. В сообщении говорится о том, что в конце прошлого месяца украинские сельхозпредприятия выставили высокую цену на молочную продукцию, и литр молока стоил уже 7,5 гривен.
По мнению экспертов, новые завышенные цены выгодны, в первую очередь, производителям сырных продуктов и масла, поскольку повысится их активность на рынке. Нужно отметить, что в первой и во второй декаде сентября цена за литр молока составляла всего шесть гривен. Также эксперты отмечают, что цены продолжат расти, однако рост стоимости больше отразится не на обычных покупателях, а на фермах. В начале октября качественный молочный продукт стоит уже и 7, и 7.5 гривен, а в начале сентября можно было найти молоко по 3,5 гривны.
Впрочем, цены для массового потребителя тоже начнут повышаться, и это произойдет к концу текущего месяца, отмечается в сообщении. Спрос на молоко всегда был высоким, а в последнее время он заметно повысился на обезжиренный продукт, поэтому цены продолжат повышаться.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter