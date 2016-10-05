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СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Розенко обнадежил украинцев

Розенко обнадежил украинцев
В ближайшее время правительство Украины не собирается повышать пенсионный возраст для населения, и такой вопрос пока не рассматривается.

Как информирует replyua.net, об этом заявили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины. Павел Розенко сделал заявление о том, что вокруг вопроса о повышении пенсионного возраста поднялась шумиха, поэтому нужно внести ясность – ни в украинском правительстве, ни в меморандуме Международного валютного фонда не идет речи о повышении пенсионного возраста в ближайшее время. Вице-премьер напомнил украинцам о том, что он участвовал в переговорных процессах с валютным фондом еще с 2005 года, и представители финансового института ни разу не делали даже намека на то, что правительство Украины должно повышать пенсионный возраст в стране. Это не более чем слухи, отметил Розенко.

Однако он также напомнил, что именно правительство Януковича и Азарова «имело честь» заняться этим вопросом, и подняло возраст для пенсионеров пять лет назад. Этот вопрос, считает вице-премьер, можно рассматривать только в долгосрочной перспективе, и это может произойти лишь после того, как в стране поднимется уровень жизни и увеличатся доходы украинцев, а также продолжительность жизни.

Горячая тема: Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш
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Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

По словам политика, доктора юридических наук Степана Гавриша, все действия Путина направлены на то, чтобы получить Украину в качестве своеобразной полуколонии. О вероятности привлечения к


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