Розенко обнадежил украинцев

В ближайшее время правительство Украины не собирается повышать пенсионный возраст для населения, и такой вопрос пока не рассматривается.
Как информирует replyua.net, об этом заявили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины. Павел Розенко сделал заявление о том, что вокруг вопроса о повышении пенсионного возраста поднялась шумиха, поэтому нужно внести ясность – ни в украинском правительстве, ни в меморандуме Международного валютного фонда не идет речи о повышении пенсионного возраста в ближайшее время. Вице-премьер напомнил украинцам о том, что он участвовал в переговорных процессах с валютным фондом еще с 2005 года, и представители финансового института ни разу не делали даже намека на то, что правительство Украины должно повышать пенсионный возраст в стране. Это не более чем слухи, отметил Розенко.
Однако он также напомнил, что именно правительство Януковича и Азарова «имело честь» заняться этим вопросом, и подняло возраст для пенсионеров пять лет назад. Этот вопрос, считает вице-премьер, можно рассматривать только в долгосрочной перспективе, и это может произойти лишь после того, как в стране поднимется уровень жизни и увеличатся доходы украинцев, а также продолжительность жизни.
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