Незабаром у Криму з'явиться "українське радіо"

Національна рада України по питаннях телебачення та радіомовлення отримала декілька частот для радіомовлення на території Криму. Оголошено конкурс на визначення 4-х радіостанцій, які будуть транслювати на анексований півострів. Про це сьогодні, 5-го жовтня, заявив представник Нацради Костинський Сергій, повідомляє «Укрінформ», передає replyua.net.
«Насправді сьогодні відбулася досить серйозна подія! Було ухвалено рішення щодо відкриття на території анексованого Криму радіомовлення. Сьогодні нам надали радіочастоти, на які ми дуже довго чекали», - зауважив він. «Ці частоти пройшли міжнародну перевірку, ми отримали підтримку від Болгарії, Туреччини та Румунії. Нам також дозволили використовувати 5-ти кВт передавачі. Таким чином ми оголошуємо про відкриття конкурсу, який триватиме 3 місяці. В результаті нього ми виберемо чотирьох переможців, які і будуть транслювати ефір на територію Криму», - зазначив член Національної ради. В той самий час він нагадав, що до цього моменту в анексованому Криму не було жодного радіо кримськотатарських станцій. Отримані частоти враховують положення нової радіовежі, яку буде побудовано на території Херсонщини.
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