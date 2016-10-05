Україна має усвідомити всі ризики візового режиму з РФ - Клімкін

Голова МЗС Павло Клімкін вважає необхідним провести зважений аналіз та встановити всі можливі ризики для України після запровадження візового режиму з Російською Федерацією. Про це сьогодні, 5-го жовтня, міністр заявив під час розмови з кореспондентами у Києві, передає replyua.net.
«РФ буде робити все необхідне для того, щоб цей процес затягнути. Не виключено, що Росія буде пропонувати певні форми громадянства. Саме тому нам потрібно передбачити всі подібні ризики, і на основі них прийняти належне рішення. Наразі це головна вимога нашої позиції», - заявив Клімкін.
Водночас він зазначив, що українська влада готова до того, щоб розпочати процес запровадження візового режиму з РФ. «Ми вже проаналізували деякі моменти, які потрібно буде вирішити в процесі введення візового режими: це будуть нові робочі місця для дипломатів, потрібно буде закуповувати додаткове обладнання. По суті перед нами немає жодних проблем, для того щоб почати це виконувати. Правда це процес не на один місяць. Дане питання має пройти «перевірку» в політичній сфері та логістиці», - зауважив міністр закордонних справ. За його словами, навіть після того, як з’явиться візовий режим, російські спецслужби швидко до нього пристосуються. Тому Україні потрібен дійсно дієвий спосіб боротьби проти країни-агресора.
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