Боязнь показаться слабым перед Западом – сдерживает Путина убрать главарей «ЛНР» и «ДНР»

Сейчас Кремль продолжает делать ставку на Игоря Плотницкого в группировке «ЛНР». Как передает replyua.net, такое мнение высказали в эфире Радио Свобода эксперты, комментируя чистки в окружении сепаратистов на Луганщине после якобы совершенной попытки переворота в «ЛНР». Пока Москве следует делать наличие стабильности на оккупированных территориях. Кроме того, Владимир Путин позиционирует себя перед Западом, как сторонник Минских соглашений. А Плотницкий и главарь «ДНР» Александр Захарченко являются подписавшими договоренности.
В то же время эксперты подчеркивают, что день ото дня ситуация может резко измениться и Кремль в конце концов выдвинет менее одиозных марионеток во главе сепаратистов.
На территории так называемой «ЛНР» не прекращаются покушения, убийства и загадочные смерти среди нынешних и бывших руководителей этой сепаратистской группировки. Еще в прошлом году на Луганщине убили «полевых командиров» сепаратистов «Бэтмена» (Беднова), Мозгового, Ищенко и Дремова, которые критиковали главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого. В другом случае спецслужбы сепаратистов признавали, что это они «вынуждены» были открывать огонь по своим бывшим «собратьям», ибо делали «ожесточенное вооруженное сопротивление». Также сепаратисты обвиняли в убийствах «Украинские диверсионные группы». В Украине констатировали, что «гибель Дремова, как собственно, и предыдущих главарей террористов «ЛНР» могла быть следствием споров между неконтролируемыми казачьими предводителями и их российскими кураторами».
Большинство экспертов склоняется к мнению, что Игорь Плотницкий не мог прибегнуть к таким действиям без разрешения российских кураторов. По мнению этих обозревателей, и Захарченко, и главарь «ЛНР» являются марионетками Москвы. Другое дело, при всех возможных вопросах к этим руководителям, в Кремле пока не хотят их менять, хоть рука уже и не раз подымалась. Ведь такой шаг может выглядеть на Западе и на Донбассе, как слабость России и усиление нестабильности. Весной этого года обозреватель Сергей Рахманин в газете «Зеркало недели» утверждал со ссылкой на свои источники, что якобы президент России Владимир Путин готов заменить Захарченко и Плотницкого менее одиозными персонажами. Якобы возглавить ОРДЛО должны олигарх Ринат Ахметов и депутат от «Оппозиционного блока» Юрий Бойко. Но такая информация Рахманина не подтвердилась.
Известный политтехнолог Тарас Березовец считает, что российские кураторы не только помогли Плотницкому в зачистке «мятежников», но и могли быть ее инициаторами. «Конечно, без участия россиян такие случаи резонансные, они не могут быть. Есть специальный план зачистки этих «республик» от ряда наиболее одиозных персонажей. Ни Захарченко, ни Плотницкий никогда не давали санкций на проведение подобных спецопераций. Все на территории оккупированных районов Донбасса контролируется российскими спецслужбами. Те лидеры боевиков, которые пытались действовать независимо от них, они были ликвидированы еще 2015 года. Поэтому на сегодняшний день все поле зачищено. И, конечно, что без участия россиян такие случаи исключены», - рассказал Тарас Березовец.
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