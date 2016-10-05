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«Укрзализныця» анонсировала выход на новый маршрут поезда Шкода

«Укрзализныця» анонсировала выход на новый маршрут поезда Шкода
С ноября текущего года уже второй по счету двухэтажный поезд Шкода выйдет еще на один маршрут в Украине. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава компании Войцех Бальчун.

По его словам, новый двухэтажный Шкода начнет курсировать с 1 ноября, и он говорил о необходимости эксплуатации этого состава с первой недели работы в «Укрзализныци». Бальчун назвал Шкоду «многострадальной» и отметил, что держать такой состав в депо – это халатность, как минимум, и предмет интереса прокуроров, как максимум. В эти дни специалисты из Чехии провели необходимые тестирования поезда, и его готовность обеспечат специальные службы уже к ноябрю, подчеркнул глава компании. Впрочем, он отметил, что, если состав находится в исправности, запуск может состояться на несколько дней раньше.

Однако маршрут этого состава пока неизвестен – дело в том, что поезд Шкода очень «капризный» в эксплуатации, и у него имеются ограничения на поездки, которые превышают 700 километров. Маршруты рассматриваются следующие: Львов-Тернополь-Хмельницкий-Винница-Киев-Харьков-Полтава-Киев, добавил Бальчун.

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