Кабмін готовий змінити "закон Савченко"

Уряд України затвердив зміни до так званого «закону Савченко» стосовно покращення системи зарахування судом терміну тримання під вартою до основного строку покарання. Дане рішення було прийнято під час засідання Кабінету міністрів України сьогодні, 5-го жовтня, інформує replyua.net.
Коментуючи нові зміни до вищевказаного закону, голова Міністерства юстиції Павло Петренко зауважив, що це ті зміни, які покликані виправити помилки так званого «закону Савченко». Він зазначив, що на сьогоднішній день за цим законом уже звільнено більше 8 тисяч 500 осіб, і в наступні кілька місяців мають вийти на волю ще приблизно 36 тисяч засуджених, в тому числі за тяжкі і особливо тяжкі злочини.
«Серед тих 8.5 тисяч, які вийшли на волю завдяки так званому «закону Савченко» близько 900 осіб вже скоїли нові тяжкі та особливо тяжкі злочини. Було цілеспрямовано вбито 27 людей, 21-й людині завдали тілесні ушкодження, 12 випадків зґвалтування, 670 зафіксованих фактів крадіжок, 240 грабежів та розбоїв, 43 випадки афер та 23 випадки хуліганства», - уточнив Петренко. «Нові зміни зроблять так, що зарахування терміну попереднього утримування до основного строку покарання зможуть отримувати лише ті особи, які вперше вчинили легкі чи злочини середньої тяжкості. Рецидивісти та злочинці, які вчинили важкі та особливо важкі злочини такого права не отримають», - підкреслив він.
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