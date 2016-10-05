Гройсман отримав докази корумпованості керівників ДФС

Народний депутат від фракції «Самопоміч» Журжій Андрій надав прем’єр-міністру України Володимиру Гройсману матеріали, які доводять причетність до корупційної діяльності керівника Державної фіскальної служби Насірова Романа та його головного замісника Білана Сергія. Про це депутат повідомив сьогодні, 5-го жовтня, під час звернення до Гройсмана на засіданні Кабінету міністрів, інформує replyua.net.
«Антикорупційні зміни в Україні через те, що фіскальною службою керують корупціонери, будуть тривати вічно. На ваше прохання я особисто передав вашим заступникам ті матеріали, які нам вдалося зібрати проти керівника Державної фіскальної служби та його заступника щодо їхньої корупційної діяльності», - зазначив Журжій.
Він закликав прем’єр-міністра якомога швидше вивчити ці матеріали для того, щоб новий закон був введений не корупційними керівниками фіскальної служби. Відповідаючи на ці слова Гройсман заявив, що він отримав вищезазначені матеріали та готовий зайнятися їхнім опрацюванням. «В час, коли ми боремося з корупцією, нам вкрай необхідно починати з «голови гіганта», щоб його тіло само поступово почало відмирати. Корупція у вищій гілці владі на сьогоднішній день неприпустима», - додав він.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter