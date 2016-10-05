валюта
СпецтемаПутин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

Візами з Росією Україна намертво відріже Крим – експерт

Візами з Росією Україна намертво відріже Крим – експерт
Як передає replyua.net, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що 6 жовтня цілком можливо, що Верховна Рада розгляне проект постанови про введення віз з Росією. Глава «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник та експерт організації «Майдан закордонний справ» Олександр Хара розповіли в ефірі «Громадського радіо» про наслідки прийняття візового режиму з Росією.

За словами Ольги Скрипник, питання віз з РФ піднімається не вперше. Не можна виключати, що його приймуть. Це дуже популярне рішення. Воно може мати підтримку. Нас цікавить, як це торкнеться звичайних людей. Логіка цього рішення нам не зрозуміла при наявності великої ділянки неконтрольованого кордону. Чим це нам допоможе? Так, частина людей з Російської Федерації їдуть сюди не з добрими цілями, але яка додаткова перевірка може бути в цій ситуації? Саме такі питання у нас були до співробітників СБУ, прикордонної служби. Вони говорили, що для них це додаткова можливість перевіряти людей, більше можливостей відмовляти.

При цьому наголошує Ольга Скрипник, ніхто не говорить про ризик для жителів Криму. «Швидше за все, у відповідь РФ прийме аналогічне рішення і встановить візовий режим з Україною. Як це торкнеться жителів Криму? Росія буде вважати Крим своєю територією і поширювати на неї візовий режим з Україною у відповідь на рішення України. Як це торкнеться звичайних людей? Моя мама проживає на території Криму. Росія скаже, що потрібно отримувати візу. У яке становище потрапляє громадянин України, що поїхати в Крим? Він повинен буде отримати візу. Він буде заповнювати візові документи, де потрібно вказати пункт призначення, тобто він вимушено визнає Крим російською територією. Можна вказати місто РФ, але тоді потрібно буде їхати до вказаного міста, через поромну переправу їхати в Крим, тоді він порушить наше законодавство, незаконно потрапить на територію Криму», – зазначила Ольга Скрипник.

За її словами, виникає двозначне запитання, чого хочуть депутати? Захистити нас від людей, які в'їжджають? Давайте тоді думати. Не факт, що візовий режим цьому допоможе.

На переконання Олександра Хари, не відкидаючи емоції всі заговорили про відміну безвізового режиму з РФ, яка є ворогом. Це так, без сумніві, але в той же час чи подумав хтось, що певна кількість українських громадян постраждає від цього, оскільки Росія знаходиться на першому місці серед країн, куди подорожують українські громадяни в пошуках роботи.

Горячая тема: Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
04 окт 2016
37850

Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

По словам политика, доктора юридических наук Степана Гавриша, все действия Путина направлены на то, чтобы получить Украину в качестве своеобразной полуколонии. О вероятности привлечения к


Свежие новости

Візами з Росією Україна намертво відріже Крим – експерт

Українська влада просить світ захистити права людини в Криму

Число жертв мощнейшего урагана Мэттью продолжает расти

Полторак: Украина ждет вооружение от США

Що робити киянам, у яких не прибране подвір'я?

Арестович: заявления России – обман

Демобілізація 6 хвилі: Хто першим поїде додому?

У Дніпрі СБУ затримала двох горе-поліцейських на хабарі (ВІДЕО)

МІУ запевняє, що "залізничний рекет" більше не повернеться

Цена на нефть преодолела новую высокую отметку

Судья-антимайдановец Оксана Царевич считает, что она самая честная и ее уволили незаконно

Переможцем теледебатів кандидатів у віце-президенти США став республіканець - опитування

Правительство введет новую систему штрафов

Поїздка в Росію небезпечна для вашої свободи

Розширення прав поліції – серйозна помилка Авакова – журналіст

В Одессе возобновил работу ОПЗ

Чи можливий соціальний вибух в Україні

Казарин: происходящее с журналистами в Крыму – ускоренная перемотка

Полуостров Крым движется в сторону России, - ученые

Орешкин: Путин повторяет траекторию СССР в миниатюре

 Новости за день