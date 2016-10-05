Візами з Росією Україна намертво відріже Крим – експерт

Як передає replyua.net, спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що 6 жовтня цілком можливо, що Верховна Рада розгляне проект постанови про введення віз з Росією. Глава «Кримської правозахисної групи» Ольга Скрипник та експерт організації «Майдан закордонний справ» Олександр Хара розповіли в ефірі «Громадського радіо» про наслідки прийняття візового режиму з Росією.
За словами Ольги Скрипник, питання віз з РФ піднімається не вперше. Не можна виключати, що його приймуть. Це дуже популярне рішення. Воно може мати підтримку. Нас цікавить, як це торкнеться звичайних людей. Логіка цього рішення нам не зрозуміла при наявності великої ділянки неконтрольованого кордону. Чим це нам допоможе? Так, частина людей з Російської Федерації їдуть сюди не з добрими цілями, але яка додаткова перевірка може бути в цій ситуації? Саме такі питання у нас були до співробітників СБУ, прикордонної служби. Вони говорили, що для них це додаткова можливість перевіряти людей, більше можливостей відмовляти.
При цьому наголошує Ольга Скрипник, ніхто не говорить про ризик для жителів Криму. «Швидше за все, у відповідь РФ прийме аналогічне рішення і встановить візовий режим з Україною. Як це торкнеться жителів Криму? Росія буде вважати Крим своєю територією і поширювати на неї візовий режим з Україною у відповідь на рішення України. Як це торкнеться звичайних людей? Моя мама проживає на території Криму. Росія скаже, що потрібно отримувати візу. У яке становище потрапляє громадянин України, що поїхати в Крим? Він повинен буде отримати візу. Він буде заповнювати візові документи, де потрібно вказати пункт призначення, тобто він вимушено визнає Крим російською територією. Можна вказати місто РФ, але тоді потрібно буде їхати до вказаного міста, через поромну переправу їхати в Крим, тоді він порушить наше законодавство, незаконно потрапить на територію Криму», – зазначила Ольга Скрипник.
За її словами, виникає двозначне запитання, чого хочуть депутати? Захистити нас від людей, які в'їжджають? Давайте тоді думати. Не факт, що візовий режим цьому допоможе.
На переконання Олександра Хари, не відкидаючи емоції всі заговорили про відміну безвізового режиму з РФ, яка є ворогом. Це так, без сумніві, але в той же час чи подумав хтось, що певна кількість українських громадян постраждає від цього, оскільки Росія знаходиться на першому місці серед країн, куди подорожують українські громадяни в пошуках роботи.
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