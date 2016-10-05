Що робити киянам, у яких не прибране подвір'я?

Для отримання перерахунків за низькоякісні комунальні послуги мешканці столиці мають телефонувати на міські гарячі лінії або звертатися до сервісних центрів Центру комунального сервісу. Про це повідомив замісник голови Київської міської держадміністрації Пантелеєв Дмитро, інформує прес-центр КМДА, передає replyua.net.
Для того, щоб киянину поскаржитися на засмічене подвір’я чи на холодну воду з гарячого крану, потрібно звертатися за телефонами 15-51 або з мобільного на номер (044) 205 73 37; 15 57 або з мобільного телефону – (044) 500 15 57. Представник держадміністрації зазначив, що звернення на гарячі лінії щодо низькоякісних комунальних послуг 15 51 та 15 57 рівносильні тому, якби ви особисто прийшли до Центру комунального сервісу та написали заяву на перерахування платежів. В той самий час Пантелеєв повідомив, що до кінця поточного року у Києві мають відкрити ще дев’ть відділень Центру комунального сервісу, які також будуть займатися прийомом скарг та заяв, в тому числі і щодо перерахунку платежів за комунальні послуги. Вони будуть функціонувати у кожному мікрорайоні Києва для зручності місцевих жителів. У КМДА закликають не залишатися байдужими до проблем з комунальними послугами.
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