Демобілізація 6 хвилі: Хто першим поїде додому?

Під час шостої хвилі демобілізації першими додому поїдуть ті військовослужбовці, які себе добре проявили за час служби (мають нагороди або похвалу від командування) та ті, у яких на сьогоднішній день складаються важкі сімейні обставини. Про це сьогодні, 5-го жовтня, у своєму Твіттері повідомив керівник Генерального штабу Збройних сил України Муженко Віктор, передає replyua.net.
«Недавно почалася демобілізація шостої хвилі призову. Відповідно до рішення командування, першими з військової служби будуть звільнятися військовослужбовці з відзнаками та ті, у яких наразі складаються складні сімейні обставини», - зазначив він. Як зазначалося раніше, 26-го вересня поточного року указом президента України Петра Порошенка почалася демобілізація шостої хвилі призову. Вона має закінчитися до кінця поточного місяця. Також повідомлялося, що від тепер призовники на строкову військову службу більше не будуть направлятися до зони проведення антитерористичної операції на сході України. Петро Порошенко заявляв, що головна мета армії України – створити якісну платформу для військовослужбовців за контрактом. Як зазначалося, 4-го жовтня було розпочато осінній призов на строкову військову службу до лав ЗСУ. Наразі інформація щодо сьомої хвилі мобілізації відсутня.
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