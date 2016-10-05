МІУ запевняє, що "залізничний рекет" більше не повернеться

Керівник Міністерства інфраструктури України Омелян Володимир каже, що його відомство буде робити все необхідне для того, щоб ліквідувати систему вимагання хабарів за вантажні вагони представниками «Укрзалізниці». Про це сьогодні, 5-го жовтня, він повідомив у своєму Фейсбуці, передає replyua.net.
Міністр зазначив, що між ним та керівниками «Укрзалізниці» існує усна угода про проведення зустрічі з представниками «УЗ», МІУ, великими зерновими асоціаціями, великими металургійними компаніями, експортерами та експедиторами. Омелян вважає, що в під час обговорень «Укрзалізниця» представить чесну та прозору систему перерозподілу рухомого складу, відштовхуючись від його наявності та мінімальних потреб споживачів.
«Ми не допустимо того, щоб стара жалюгідна система вимагання грошей за вагони повернулася. Ми розуміємо, що в цьому багато хто зацікавлений, проте це ніяк не вплине на наше рішення», - наголосив міністр інфраструктури. Наприкінці літа керівник управління «Укрзалізниці» Войцех Балчун повідомляв, що незабаром має з’явитися автоматизована система по розподілу вагонів. Через деякий час представник МІУ Євген Кравцов заявив про те, що в «УЗ» не вистачає 9-ти тисяч вантажних вагонів. За прогнозами експертів, дефіцит вагонів у наступному році зросте до 10 тисяч.
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