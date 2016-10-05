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Судья-антимайдановец Оксана Царевич считает, что она самая честная и ее уволили незаконно

Судья-антимайдановец Оксана Царевич считает, что она самая честная и ее уволили незаконно
Бывшая судья Печерского районного суда Киева Оксана Царевич, уволенная за нарушение присяги Верховной Радой Украины, обжаловала свое увольнение в Высшем административном суде и подала иск к Президенту Украины, который, по ее мнению, поступил предвзято, инициируя увольнение ряда судей. Об этом на своей странице в соцсети Facebookпишет украинский блогер Кирилл Сазонов, передает replyua.net.

«Надеюсь, учитывая обидчивость Петра Порошенко, это подтолкнет его к пониманию того, что увольнять таких судей долго и без последствий не совсем правильно», – отметил Сазонов.

По его словам, здесь нужны куда радикальнее меры: СИЗО без вариантов залога, а потом какой-то трибунал, не связанный с кастой старых судей. И сроки от десяти лет с обязательной конфискацией имущества. Народ не просто поддержит, рейтинг вырастет в несколько раз, уверен Кирилл Сазонов.

Но, не все так просто, отмечает блогер, Венецианская комиссия и украинские «грантоеды» будут против. «Это, конечно, важнее, чем мнение 46 миллионов украинцев, которые обязательно это поддержат. Или нет?», – резюмировал Сазонов.

Горячая тема: Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш
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