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Украина переходит на страховую медицину

Украина переходит на страховую медицину
В следующем году Украина начнет переходить на страховую медицину, и программа должна занять около трех лет. Как передает replyua.net, ссылаясь на пресс-службу Министерства здравоохранения, об этом заявил Павел Ковтонюк. По словам заместителя министра здравоохранения, уже в 2017 году будет запущен проект по семейной медицине образца Европы.

После реформирования каждый гражданин Украины сможет самостоятельно выбрать педиатра для своих детей, а также семейного врача, и с этими докторами можно будет подписывать контракты с прописанными услугами, которые будет оплачивать государство. В частности, пациент может быть не удовлетворен работой выбранного им врача, и в этом случае он может разорвать контракт и заключить его с другим специалистом. Теперь привязка к месту жительства и к определенным медицинским учреждениям отменяется, заявил заместитель министра.

Кроме того, в 2017 году планируется подготовить к реформам госпитальное звено, расширить автономию медицинских учреждений в Украине, перевести их на глобальный бюджет и упростить доступ к инвестициям и финансированию. В следующем году также будет ускорена процедура лицензирования медицинских практик, упрощены санитарные правила для открытия этих практик.

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