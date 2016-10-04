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Савченко: хватит ездить в РФ и зарабатывать там деньги

Савченко: хватит ездить в РФ и зарабатывать там деньги
Надежда Савченко озвучила свою позицию по введению визового режима с Россией – она считает, что визовый режим необходим, а те украинцы, которые привыкли зарабатывать деньги в РФ, должны вернуться домой и работать на территории своей страны, а не в стране-агрессоре.

Как информирует replyua.net, об этом депутат от Батькивщины заявила в комментарии «Гордону». По словам Савченко, украинцам уже пора осознать, что РФ и Украина – это два разных государства, и деньги нужно зарабатывать в своей стране. Нардеп подчеркнула, что для многих введение визового режима может создать множество неудобств, и у тысяч украинцев в РФ родственники, но нужно понимать, что мы живем не при Советском Союзе, и той страны давно нет, а Россия и Украина – это два отдельных государства, к тому же, враждующих между собой.

Также, по мнению Савченко, нужно принять законы для защиты украинцев и установить четкую границу. Визовый режим, считает нардеп, должен защитить украинцев. Напомним, что о возможном введении визового режима с РФ на днях заявил Андрей Парубий, спикер ВР. Этот вопрос рассмотрят уже 6 октября.

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