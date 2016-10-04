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Насалик обнадежил: и угля, и газа на зиму хватит

Насалик обнадежил: и угля, и газа на зиму хватит
Запасов природного газа и угля Украине хватит для того, чтобы нормально пройти весь отопительный сезон, и перебоев с подачей тепла в дома населению не будет. Как передает replyua.net, ссылаясь на 112 Украина, сегодня об этом заявил Игорь Насалик.

По словам министра энергетики Украины, нормы, которые были заложены в проекте Кабмина на отопительный сезон 2016-2017, были рассчитаны на суровую зиму с минимальными температурами, однако по состоянию на сегодняшний день в хранилищах Украины накоплено достаточное количество ресурсов, чтобы пройти весь сезон. Насалик подчеркнул, что речь идет о 1,6 миллионах тонн угля на складах и еще о 0,5 миллионах тонн, которые получены по диверсификации. Что касается запасов природного газа, то его в хранилищах даже больше объемов, которые были рекомендованы правительством, отметил министр.

Более того, в проект было заложено слишком много газа, и Украина столько не расходует. Даже если возникнут проблемы, подчеркнул министр, дефицит антрацитового угля могут покрыть газово-мазутные блоки. Также нет никаких проблем и замечаний в том, что касается подготовки энергетической системы страны к прохождению нового сезона.

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