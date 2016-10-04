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Опрос: один украинец из ста считает себя богатым

Опрос: один украинец из ста считает себя богатым
Больше половины граждан Украины считают себя очень бедными людьми согласно результатам опроса. Как сообщает replyua.net, крупный опрос проводился компанией Research&Branding Group.

В сообщении компании говорится о том, что только один человек из ста говорил, что считает себя богатым, еще около сорока процентов украинцев заявили, что считают себя людьми со среднем уровнем доходов, однако подавляющее большинство признались, что живут очень бедно. Интересно и то, что бедных украинцев больше всего среди людей пожилого возраста. Свыше 70 процентов граждан в возрасте от 60 лет признались, что у них очень низкие доходы. Среди тех, кому от 18 до 59 лет, бедными себя считают от 35 до 52 процентов опрошенных украинцев. Кроме того, большинство украинцев оказались пессимистами.

Восемь процентов верят в то, что когда-нибудь разбогатеют, 37 процентов считают, что это маловероятно, а 45 процентов респондентов уверены, что богатая жизнь им никогда не светит. Каждый десятый украинец затруднился ответить на этот вопрос. Напомним, что недавно социологи проводили еще один опрос, и большинство украинцев заявили, что считают себя счастливыми людьми.

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