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iPhone 7 дозволили використовувати на території України

iPhone 7 дозволили використовувати на території України
Сьогодні, 4-го вересня, Національна комісія по питанням регулювання зв’язку вирішила занести до реєстру радіо випромінювальних та радіоелектронних засобів дані про найновіші продукти компанії Apple iPhone 7 та iPhone 7 Plus. Про це повідомляють представники комісії, інформує ЛІГА.net, передає replyua.net.

Відповідне рішення означає, що від тепер українці мають офіційне право використовувати найновіші смартфони компанії Apple як прилади радіоелектронного зв’язку. Варто згадати, що днями раніше голова відділу маркетингу мережі «Цитрус» Віктор Шолошенко повідомляв про те, що офіційний представник продукції Apple в Україні компанія Asbis планує повідомити про появу на українському ринку нових айфонів через декілька днів.

Експерти зазначають, що офіційна ціна за нові моделі телефонів у офіційних магазинах буде починатися від 23.5 тисяч гривень за модель iPhone 7, та від 29-ти тисяч гривень за модель iPhone 7 Plus. Також слід зауважити, що раніше керівник ДФС Насіров Роман повідомляв про те, що всі смартфони iPhone 7, які на сьогоднішній день знаходяться в Україні являються незаконними. Корпорація Apple на офіційній презентації 8-го вересня 2016 року представила світу смартфон сьомого покоління.

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