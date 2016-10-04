Єдиний реєстр е-декларацій наразі недоступний

На даний момент доступ до Єдиного реєстру електронних декларацій відсутній. Цю причину пояснюють проблемами у системі електропостачання до технологічної зони держпідприємства «Українські спеціальні системи», де знаходяться дані сервери. Про це сьогодні, 4-го жовтня, повідомляє прес-центр Національного агентства по запобіганню корупції у соцмережі Фейсбук, передає replyua.net.
«Національне агентство з запобігання корупції інформує, що відповідно до повідомлення від ДП «Українські спеціальні системи», наразі у серверній відсутнє електропостачання. Дана проблема буде усунута на протязі кількох годин. На даний момент спеціалісти роблять все необхідне для ліквідації вищевказаної аварії», - повідомляє НАЗК.
Як зазначалося раніше, сьогодні замісник глави Міністерства юстиції Петухов Сергій зауважив, що високопосадовці до сьогоднішнього дня більшою мірою висловлювали своє незадоволення роботою системи е-декларування. Зокрема мова йде про збої в роботі системи. На сьогоднішній день серед народних депутатів лише один Михайло Гаврилюк подав е-декларацію. Серед міністрів взагалі ніхто ще не подавав свій звіт про майновий стан. Система потребує доопрацювання.
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