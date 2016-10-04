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Що робити учаснику АТО, якщо йому відмовили у безкоштовному проїзді?

Що робити учаснику АТО, якщо йому відмовили у безкоштовному проїзді?
У Міністерстві оборони України повідомляють, що у випадку, якщо після пред’явлення посвідчення учасника бойових дій у громадському транспорті учаснику АТО відмовлять у безкоштовному проїзді, то він має абсолютне право викликати поліцію. Про це сьогодні, 4-го жовтня, повідомляє прес-центр Міноборони на сторінці у Фейсбук, передає replyua.net.

«Якщо ви маєте інформацію про порушення закону України щодо надання учаснику бойових дій права на безкоштовний проїзд будь-яким персоналом станції, то перш ніж звернутися до каси знайдіть собі як мінімум одну людину в якості свідка. Після того запитайте у касира про наявність вільних місць в автобусі, який вам потрібен. І лише після того, як вам повідомлять, що вільні місця є, ви можете пред’явити посвідчення учасника АТО і просити надати вам безкоштовний квиток на проїзд», - пояснюють представники Міноборони.

«І у тому випадку, якщо в касі вам в цьому відмовлять, ви маєте повне право викликати адміністрацію закладу та звернутися до поліції не відходячи він місця за телефоном, чи звернутися на пряму до поліцейського наряду. Після цього поліція зобов’язана скласти протокол щодо адміністративного правопорушення, який має підписати потерпілий та як мінімум один свідок», - зазначили у повідомленні.

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