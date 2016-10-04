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Число смертельных отравлений суррогатной водкой продолжает расти

Число смертельных отравлений суррогатной водкой продолжает расти
За последние несколько дней число граждан, отравившихся суррогатным алкоголем, достигло 85 человек, из них 42 человека скончались. Как информирует replyua.net со ссылкой на Главное управление Госпотребслужбы по Харьковской области, сегодня скончались еще два человека.

В ведомстве отметили, что в Харьковской области за прошедшую неделю отравились 66 граждан, из них 29 человек спасти не удалось. Почти у всех умерших медики обнаружили в крови метиловый спирт. За последние дни не было зафиксировано ни одного случая отравления в Николаевской, Луганской, Житомирской и Донецкой областях, и в этих регионах по состоянию на утро вторника один человек скончался в Житомирской области, пять граждан умерли в Николаевской области и столько же в Донецкой области, еще два человека скончались в Луганской области.

Напомним, что ранее в Харьковской области, где самое большое количество отравлений суррогатом, был задержан производитель фальсифицированной водки. Владелец предприятия по производству некачественного алкоголя сейчас находится под арестом. Из-за его преступных действий скончались десятки людей, еще десятки пострадавших могут остаться инвалидами.

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