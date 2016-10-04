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Верховний суд потрібно звільняти - Сироїд

Верховний суд потрібно звільняти - Сироїд
Заступник голови Верховної Ради України Сироїд Оксана запевняє, що Верховний суд показав свою безграмотність тоді, коли вирішив оскаржити судову реформу в Конституційному суді. Про це сьогодні, 4-го жовтня, вона заявила, виступаючи на прес-конференції у Києві, повідомляє replyua.net.

«Як юрист-конституціоналіст, не як політик, я можу заявити, що лише за таку без обдуману заяву, за таке «сміливе» рішення всіх представників Верховного суду потрібно відсторонити та звільнити», - наголосила вона. За словами представника Ради, «зараз ми говоримо не про повноваження президента України чи Верховної Ради, и говоримо про установчу владу народу України, яку виконує ВРУ, вносячи необхідні та якісні зміни до Конституції».

«І в тому випадку, якщо шановні судді Верховного суду про це не знають, то вони і не повинні займати свої суддівські посади», - зауважила Сироїд. В той самий час вона зазначила, що якщо Конституційний суд почне займатися цією заявою, то це буде свідчити про його нерозуміння ситуації, неграмотність чи корумпованість. Водночас з цим нардеп Ємець Леонід також зауважив, що Верховний суд не мав жодних підстав для подібного звернення в Конституційний суд.

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