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Європейські ціни на електроенергію нижчі, ніж в Україні

Європейські ціни на електроенергію нижчі, ніж в Україні
Середня оптова ціна на електроенергію в Україні більша на 40 відсотків, ніж у сусідніх країнах-членах Європейського союзу. Про це сьогодні, 4-го жовтня, у своєму Фейсбуці розповів експерт з енергетики, колишній представник НКРЕ Герус Андрій, передає replyua.net.

«В Україні ціна за електроенергію для не побутових користувачів вища за середню ціну в деяких каїнах-членах Євросоюзу, таких як Швеція, Данія та Норвегія. Українське світло коштує дорожче, чим у Канаді та Сполучених Штатах», - зазначив він. За словами експерта, середня ціна на електроенергію для промислових користувачів в Україні більша на 20 – 40 відсотків, ніж у Російській Федерації. Більша за ціни у Казахстані на 20 – 70 відсотків.

«Я привів для прикладу дані країни, оскільки вони являються головними конкурентами для України на ринку експорту металургії», - зауважив Герус. Водночас він також зазначив, що останній скачок ціни на 10% за електроенергію для промислових споживачів зробив ціну за електроенергію для не побутових користувачів більшою в 1.8 разів, ніж для побутових (1.97 гривні для промисловиків та 1.075 гривні для побуту). «Таким чином збільшується перехресне субсидування, яке йде в розріз з опублікованими деклараціями щодо знищення такого субсидування», - підкреслив Герус.

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