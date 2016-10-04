Ахметов хвалит Ляшко и главный радикал этому рад – Казанский

Джинса руководителя Радикальной партии Олега Ляшко «висит» на мариупольском сайте «Ильич». Это сайт меткомбината имени Ильича, который принадлежит олигарху Ринату Ахметову, передает replyua.net, со ссылкой на блогера и журналиста Дениса Казанского.
Похвалы и дифирамбы Олегу Ляшко поют «ахметовцы». Говорят, что Киев, как обычно игнорирует, не слышит Донбасс, но Ляшко не поворачивается спиной, он постоянно поддерживает диалог с жителями Донбасса, часто приезжает, посещает предприятия, детские дома, пенсионеров. Вот приехал очередной раз и не с пустыми словами, а с обещаниями открыть столице глаза на проблемы Мариуполя. А еще пообещал добиваться у правительства Украины размещения государственных военных заказов на «Азовмаше» и поддерживать металлургические комбинаты Рината Ахметова – «Азовсталь» и им. Ильича. Олег Ляшко высказался за то, пишут на сайте, что нужен правильный государственный подход, который Радикальная партия знает, как реализовать.
«Ну, а так конечно Олег Ляшко патриот Украины и честно борется против высоких цен на коммуналку, днем и ночью», – прокомментировал информацию Денис Казанский.
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