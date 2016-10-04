«Укрзализныця» ввела в праздничные дни дополнительные составы

Ко Дню украинского казачества (14 октября) и к празднику Покрова Пресвятой Богородицы «Укрзализныця» вводит три дополнительных поезда. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу компании, будут введены дополнительные поезда по маршрутам Киев-Ивано-Франковск-Черновцы, Киев-Ковель, Киев-Львов.
В сообщении пресс-службы говорится о том, что дополнительный поезд 191/192 Киев –Львов будет курсировать в обоих направлениях: 14 октября он отправится из Киева в 8 часов 20 минут, а из Львова – в 13 часов 02 минуты. Поезд остановится на станциях Коростень, Новоград-Волынский, Шепетовка. Также в праздничный день компания выделит дополнительный состав на маршрут Киев-Ковель. Он отправится из Киева 14 и 16 октября в 10 часов 30 минут, обратно из Ковеля – 12 часов 30 минут.
Остановки поезд сделает в Шепетовке, Здолбунове, Ровно и Киверцах. А вот дополнительный поезд Киев-Ивано-Франковск-Черновцы будет курсировать несколько дней – 7,13, 21 и 28 октября. Отправление из столицы – в 22 часа 34 минуты, из Черновцов – в 20 часов 10 минут. Прибытие в Ивано-Франковск – в 12 часов 37 минут (из Киева) и в 23 часа 20 минут (из Черновцов).
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