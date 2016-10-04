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Андрей Садовый жалуется, что государство подсунуло ему «свинью»

Андрей Садовый жалуется, что государство подсунуло ему «свинью»
Как передает replyua.net, мер Львова на своей странице в Facebook жалуется на то, что государственные лидеры многое наобещали украинцам, которых мобилизовали на войну. Вспомнить хотя бы «зарплату в одну тысячу гривен в день и страхования жизни «на миллион гривен на каждого солдата». Теперь все это приходится «разгребать» местной власти, обижается Садовый.

«Пикеты с материальными требованиями участники АТО ставят почему-то под львовской Ратушей. Ну ладно, нам не привыкать и Львов попытается хотя бы частично выполнить обещания государства», – пишет градоначальник в Facebook.

По его словам, на сессию городского совета вынесем такой вариант компромисса с участниками АТО львовянами: город закладывает на следующие 4 года (2017-2020) 400 млн гривен на материальную помощь участникам АТО. Это означает выплату 100 000 гривен каждому бойцу. «Мы гарантируем эти средства в местном бюджете, но надеемся, что государство примет свою программу на национальном уровне и присоединится финансово. Город способствует получению участниками АТО земельных участков за пределами города (военные должны сделать выбор или такой участок, или денежная компенсация)», – отметил Андрей Садовый.

Однако мы делаем оговорку, подчеркивает мер. На такую компенсацию смогут претендовать только реальные участники АТО, а не «многодневные визитеры». Это кропотливая работа по проверке списков. Их окончательно будет утверждать комиссия, куда войдут, в том числе, участники АТО.

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