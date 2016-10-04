Минимум 10 лет понадобится, чтобы были названы имена виновных в трагедии МН17 – эксперт по авиационному праву

Как передает replyua.net, сроки и модели потенциальной судебного дела по сбитому Россией Боингу, а также перспективы привлечения к ответственности виновных в катастрофе в эфире «Громадського радио» прокомментировал эксперт по авиационному праву Андрей Гук.
По словам эксперта, сейчас вопрос состоит только в двух вещах: во времени, когда и чья ответственность наступит, и также в завышенных ожиданиях. Все ждали, что уже 28 сентября будут названы все виновные, списки с фамилиями страны. Но так не бывает, особенно в авиационных катастрофах. В контексте трагедии МН17 часто вспоминают трагедию в Локерби. Там с момента катастрофы до выплаты компенсации семьям прошло 11 лет. И, кстати, именно эту модель предлагает применять Министр иностранных дел Австралии.
«Это частично верно. Но есть отличия. Что подобное? Когда осудили двух террористов – исполнителей катастрофы в Локерби, удалось установить связь между ними и государством Ливией. В результате именно Ливия выплачивала компенсации. Но Ливия делала это ex gratia, то есть, не признавая свою вину. По малазийскому Боингу, когда будет такой же результат, известное всем нам государство будет выплачивать компенсации. Возможно, это займет гораздо больше времени, чем с Локерби. Потому что если там было всего два террориста, то 28 сентября мы услышали, что речь идет о сотне потенциальных подозреваемых. Следственная группа до 1 января будет работать над воссозданием цепочки командования. И здесь речь идет не о командовании так называемых «ЛНР» и «ДНР», а о военных формированиях какого-либо государства», – рассказал Андрей Гук.
По его словам, если прозвучало, что следствие не имеет вопросов к Украине по поводу закрытия воздушного пространства, то в целом это означает, что вопросов не имеет и к украинскому командованию. Так что эти 100 подозреваемых могут быть гражданами разных государств. И если это кто-то из «ЛНР», «ДНР», то среди них могут быть и украинские граждане. Но также речь будет идти и о российских гражданах. Вот здесь и кроется самая большая проблема следствия и последующих процессов. В судах по Локерби Ливия согласилась выдать двух террористов при условии, что суд будет на нейтральной территории. И суд был на территории Голландии. После этого длинными санкциями Ливию заставили выплатить эти компенсации. Значительная часть родственников обратилась к тому же адвокату, который вел дело Локерби, австралийцу Джерри Скинеру.
Если говорить о нейтральной территории в истории с МН17, то это должна быть такая страна, которая не была задействована в расследовании и граждан которой нет среди жертв катастрофы, чтобы избежать общественного давления. Но очевидно, что среди подозреваемых явно будут граждане РФ, так как БУК попал на территорию Украины именно с РФ. Поэтому, если граждане России будут среди обвиняемых не понятно на каких условиях Россия вообще согласится на все это.
То, что это будет Гаагский трибунал - то маловероятно. Украина до сих пор не ратифицировала Римский статут, Россия весьма сомнительно сотрудничает с Международным уголовным судом в Гааге. То, что речь идет о военное командование указывает на то, что это может быть квалифицировано, как военное преступление. Любой вариант будет историческим прецедентом и не будет подобен тому, что уже было. Если не считать это ошибкой, то следователи заявили, что украинское законодательство гарантирует сокращенные сроки ответственности тем, кто сотрудничает. С одной стороны это смешно звучит, а с другой речь идет об украинской юрисдикции. Возможно, следственная группа уже работает над тем, чтобы суды происходили в странах, гражданами которых являются подозреваемые. И, возможно, Россия согласится на то, чтобы судить своих граждан на своей территории. А возможно будет заочный суд. Если будут известны все чины РФ, причастны к катастрофе. Тогда такой суд состоится по договоренности стран, которые сейчас сотрудничают в международной следственной группе.
«Другой вариант – восстановление дискуссии о специальном трибунале ООН. Но это маловероятно при наличии вето России. Для того, чтобы его преодолеть нужны голоса 2/3 Генеральной Ассамблеи. Я не думаю, что наберется в мире столько стран никак не связанных с РФ. Так что наиболее реальный вариант – это, действительно, повторение модели Локерби, но с поправкой на то, что мы имеем более сотни подозреваемых.
Еще интересно то, что этот отчет – первое международное признание того, что в Украине есть русское оружие. Это было задокументировано в отчете. В том, что в этой катастрофе виновные понесут наказание – уже никто не сомневается.
Если говорить о сроках, то до 10 мы дойдем точно. Уже прошло два года. Только 1 января 2018 будут названы возможные подозреваемые. Затем надо будет определиться с процедурой, создать суды – это еще год-полтора-два. Затем их надо будет провести, а это возможно будет только после того, как будут выданы эти лица, будет договоренность о заочном осуждении. Это еще несколько лет добавляем. Ну, а потом надо будет давить на РФ. Чтобы в одно прекрасное утро так вышли и сказали: «Мы, как обычно не признаем вину, но вот вам по 12 миллионов». Скорее всего, это дело так и закончится, резюмировал эксперт.
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