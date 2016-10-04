Топ-10 найголовніших новин від Євгена Магди

Як інформує replyua.net, відомий український політтехнолог опублікував 10 найважливіших новин, як «зробили» 3 жовтня.
На першому місці в «хіт-параді» опинилася новина про те, що голова Верховної ради України Андрій Парубій виступив за запровадження візового режиму з Росією.
На другій позиції новина про те, що владний десант висадився у Страсбурзі з розповіддю про українські реформи.
Третьої за важливістю новина: нардепи Сергій Березенко та Ірина Луценко стали заступниками голови фракції Блоку Петра Порошенко.
Далі розмістилися такі новини: лідер фракції Блоку Петра Порошенка Ігор Гринів після бесіди з президентом відкликав поправки стосовно електронного декларування. Голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе розповіла про атестацію співробітників МВС. МЗС України визнав відвідування Росії небезпечним для громадян України. ФСБ назвала українського журналіста Романа Сущенка «полковником ГУР України». Кремль вдався до шантажу Вашингтону припиненням співпраці у сфері ядерної безпеки. США відмовились від співпраці з Росією у Сирії. У Польщі пройшов страйк проти ухвалення закону, який повністю унеможливлює аборти.
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