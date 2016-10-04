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Климкин обратился к гражданам Украины

Климкин обратился к гражданам Украины
Павел Климкин призвал всех украинцев воздержаться от поездок в Россию в ближайшее время из-за задержания украинского корреспондента Романа Сущенко. По информации replyua.net со ссылкой на ТСН, министр иностранных дел Украины заявил о том, что пребывание в соседнем государстве становится небезопасным для граждан Украины.

Также создавшуюся ситуацию Климкин обсудил с дипломатами из стран, являющихся членами Совета Европы. Глава МИДа рассказал о задержании украинского журналиста в России, а также обсудил ход реформ в Украине. Переговоры Климкина с послами проходили накануне в Страсбурге. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Россия была и по-прежнему остается опасной для украинцев территорией, и каждый гражданин Украины, который собирается поехать в РФ, должен три раза подумать, прежде чем собрать чемоданы.

По словам Климкина, уже ни для кого не секрет, что РФ является агрессором и устраивает многочисленные провокации в отношении украинских граждан, которые находятся на территории России. Глава МИДа подчеркнул, что Киев будет бороться за Романа Сущенко, чтобы он вернулся домой. Напомним, что в РФ Сущенко задержали за «шпионаж» и обвинили его в работе на ГУР и сборе секретной информации.

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