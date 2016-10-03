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У Києві зловмисники відібрали зброю та посвідчення у поліцейського

У Києві зловмисники відібрали зброю та посвідчення у поліцейського
У Києві невідомі озброєні зловмисники вилучили у поліцейського табельний пістолет для захисту гумовими кулями. Про це сьогодні, 3-го жовтня, представникам «УП» повідомили у прес-центрі Головного управління Нацполіції Києва, передає replyua.net.

«Співробітник поліції прибув на місце своєї служби, зупинив свій службовий автомобіль. Відкривши багажник авто він дістав два комплекти спеціальних засобів для себе та свого напарника. Потім він закрив автомобіль та приблизився до КП. В той момент він почув, як до них наблизився другий автомобіль», - зазначив представники поліції.

«З авто вискочили двоє невідомих озброєних людей у масках. Вони почали погрожувати вогнепальною зброєю та потребували віддати спецзасоби та його особисту барсетку. Поліцейський не став перечити і виконав умови. У нього забрали його ж документи та його табельну зброю, заряджену гумовими кулями», - проінформували у прес-центрі. На даний момент у Києві об оголошено план перехоплення. Про існування кримінальної справи співрозмовник УП не повідомив. Наразі, за словами поліції, вони більше не володіють жодною інформацію по даному інциденту. Навіть про номери автомобіля, марку та модель інформація відсутня.

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