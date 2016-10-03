Хто перешкоджає Україні приймати участь у суді про "скіфське золото"?

У Нідерландах блокують візит делегації з України на суд щодо справи повернення назад до України втрачених музейних експонатів Криму, які наразі знаходяться в одному з університетських музеїв Амстердаму. Про це повідомив голова Міністерства культури України Нищук Євген під час свого виступу на брифінгу, інформують «Українські новини», передає replyua.net.
«На шляху нашої делегації з’являється дуже багато перешкод. Доходить навіть до того, що починають блокувати. Не буду багато уточнювати, але на даний момент існує багато проблем з візами та самим перебуванням на території Нідерландів», - розповів міністр.
На думку Нищука, винна в цьому Російська Федерація, яка має вплив на цей процес за посередництва своїх спецслужб. Також він має на меті звернутися до посла Нідерландів в Україні щодо цього інциденту. Як зазначалося раніше, окружний суд в Амстердамі почне розгляд провадження щодо повернення Україні втрачених музейних експонатів 5-го жовтня поточного року. Міністерство культури України переконане, що представники так званої «влади» Криму не являються стороною переговорів з цього приводу. Суперечки навколо вищезазначених експонатів музеїв Криму почалися з моменту окупації Росією українського півострова. В той момент «скіфське золото» знаходилося на виставці в Амстердамі.
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