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Цена на сезонные овощи продолжает расти

Цена на сезонные овощи продолжает расти
Плодоовощная продукция в Украине продолжает дорожать, и если на позапрошлой неделе среднее подорожание овощей и фруктов составило только четыре с половиной процента, то на минувшей неделе оно превысило 15 процентов. Как передает replyua.net, такие данные предоставляет АПК-Информ.

В сообщении говорится о том, что за последние двадцать дней плодоовощная корзина в Украине повысилась в цене почти на четверть – на 23,6 процентов. Примечательно и то, что дорожают в основном, сезонные фрукты и овощи, а также тепличная продукция, и в этом сегменте подорожание достигло 37 процентов в сентябре. Однако овощи, входящие в так называемый набор для борща, в прошлом месяце подорожали только на семь процентов.

Впрочем, как утверждают эксперты, эта корзина могла также резко повыситься в цене, но ее «спас» репчатый лук, который дешевел последние недели, а вот капуста и свекла, напротив показали значительный ценовой рост. На протяжении последних семи дней продавцы взвинтили цену на картофель – приблизительно на 13 процентов. Что касается фруктов, то цены на них остаются более-менее стабильными, и сильно дорожают пока лишь промышленные яблоки.

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02 окт 2016
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