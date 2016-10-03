Аэропорт «Борисполь» увеличивает пассажирский поток

Каждый месяц продолжает увеличиваться пассажиропоток в аэропорту «Борисполь». Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу «Борисполя», в сентябре этого года поток пассажиров увеличился на 38 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и на 18 процентов по сравнению с сентябрем прошлого года.
В сообщении говорится о том, что с начала этого года аэропорт принял почти шесть с половиной миллионов пассажиров, и это на 16 процентов больше, чем за аналогичный период 2015 года. Кроме того, резко возросло число так называемых трансферных пассажиров – до 1 миллиона 670 тысяч, и это почти на 50 процентов больше, чем в период с января по сентябрь 2015 года, и почти в два с половиной раза больше, чем за период с января по сентябрь 2014 года.
В пресс-службе аэропорта также подчеркнули, что до конца 2016 года «Борисполь» должен принять 8 миллионов 300 тысяч пассажиров, из них больше 2,4 миллионов – это транзитные пассажиры. По словам Евгения Дыхне, директора «Борисполя», если в Украине не произойдет серьезных курсовых колебаний, к концу этого года прибыль достигнет 1 миллиарда 200 миллионов гривен.
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