МЗС України відреагувало на затримання Сущенка в РФ

У Міністерстві закордонних справ України висловили рішучий протест проти незаконного затримання та решту в Росії громадянина України, кореспондента «Укрінформу» Сущенка Романа. Про це повідомляє прес-центр МЗС сьогодні, 3-го жовтня, передає replyua.net.
«Ми сильно обурені тим, що український журналіст став жертвою вигаданого звинувачення у шпигунстві. Роман Сущенко прибув на територію Російської Федерації з цілю нанести візит своїм родичам», - йдеться у повідомленні. «Ми розглядаємо це як ще один крок російської влади у терорі проти українців, які опинилися в руках її спецслужб. Це ніщо інше, як чергове політичне знущання над Україною в гібридній війні, яку ініціює Російська Федерація», - зазначається у заяві.
«За своїми життєвими принципами та поглядами журналіст Роман Сущенко є людиною, яка бореться за свободу слова та правду в світі. Це в черговий раз доводить той факт, що країна-агресор веде війну не лише проти України та його волелюбного народу, а й проти всього цивілізованого демократичного світу, який глибоко цінує права та свободи людини. Цей факт вже став беззаперечним», - наголосили представники МЗС. В той самий час українська сторона вимагає дотримання прав людини та негайного допуску дипломатів до утримуваного журналіста. Також Сущенко має бути повернутий до України.
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