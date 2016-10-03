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Митрополит собирает подписи за запрет абортов в Украине

Митрополит собирает подписи за запрет абортов в Украине
Аборты в Украине должны быть запрещены на законодательном уровне, и сначала их нужно исключить из перечня услуг, оказываемых медицинскими учреждениями нашей страны. Как информирует replyua.net, об этом заявил Александр Дабинко, митрополит Украинской церкви Московского патриархата.

В комментарии журналистам Драбинко подчеркнул, что церковью будет инициировано слушание в Верховной Раде, кроме того, скоро церковь начнет собирать подписи прихожан за запрет абортов. Митрополит отметил, что расплата за легальное детоубийство должна быть такой же, как и за подпольные аборты. Драбинко считает, что это необходимо делать не за счет украинских налогоплательщиков, и, если бы аборты запретили на законодательном уровне, в Украине наметился бы мощный демографический рост. Драбинко подчеркнул, что это его единственная позиция, которая схожа с позицией патриарха Кирилла, однако он не является его сторонником.

Более того, Драбинко высказался о суррогатном материнстве, раскритиковав его. «В Украине очень много сирот, и бездетным родителям нужно думать не о суррогатном материнстве, а о том, чтобы детей-сирот стало намного меньше, и раньше люди поступали именно так – бездетные пары усыновляли детей», отметил митрополит.

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