РФ в черговий раз викрала Українця - адвокад щодо затримання Сущенка

Незаконне затримання та арешт українського кореспондента Романа Сущенка на території Російської Федерації потрібно оцінювати як викрадення. Про це заявив адвокат Полозов Микола під час телеефіру на каналі «112 Україна», передає replyua.net.
«На мою думку це ніщо інше як викрадення, оскільки були порушені міжнародні норми: консульство України не було поставлене до відома про це, також забули повідомити і родичам Сущенка. Ми всі чудово бачимо, як російська влада регулярно затримує різних людей, в тому числі і українців, вигадує їм якісь історії та зачиняє у своїх в’язницях. Питання лише в тому, як з цим боротися?», - зазначив він.
Після цього він розповів про умови, в який перебуває український журналіст. «Це місце доволі специфічне. Воно не знаходиться під керівництвом московського управління ізоляторів. Цей слідчий ізолятор підпорядковується напряму Федеральній службі виконання покарання. Ходять чутки, що дане СІЗО знаходиться під безпосереднім контролем Федеральної служби безпеки РФ», - проінформував Полозов. В той самий час він впевнено заявив, що Росія на цьому не зупиниться і в подальшому буде продовжувати свою репресивну політику проти громадян України.
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