От какого Михо больше пользы: украинского или грузинского?

Как передает replyua.net, после намерения Михаила Саакашвили вернуться в Грузию и включиться в политическую борьбу на родине, сеть ответила радостными возгласами, от осторожных постов «Михо в Грузии для Украины лучше, чем Михо в Украине» и до перепостов песни Шнурова «Дорожная».
По мнению известного украинского журналиста Дмитрия Вовняко, такая реакция соцсетей это – свидетельство, по прежнему, низкого уровня политической зрелости украинского общества. И вот почему. Понимаете, не бывает так, что человек тут – один, а там – другой, взрослый человек в своих мировоззрениях, принципах и привычках действовать – не меняется. Меняются дети и подростки – под влиянием играющих в крови веселых гормонов и впечатлений, которые происходят на этом гормональном фоне. Взрослые – нет. Поэтому нельзя говорить, что Саакашвили в Грузии и Саакашвили в Украине – какие-то два разные Саакашвили. Это – один и тот же человек. Почему же мы Саакашвили в Грузии нереально довольны, а Саакашвили в Украине – нет? Что произошло? Почему там – победа, а здесь - зрада?
Одно двух. Или – таки правы те критики Саакашвили (в том числе – грузинские), которые говорили что главный рычаг грузинских реформ – нереальная финансовая и другая помощь США. Если да – то нам глубоко пофиг, где именно будет находиться Михо. Штаты денег теперь ему, скорее всего, не дадут (самим надо), а если результаты он там покажет такие же, как в Одессе – вполне возможно, что на замену ему вместо относительно умеренных нынешних лидеров Грузии придут полноценные путинские прихвостни, считает Вовнянко.
«Второй вариант. Михо пытался делать все то же, что и в Грузии, но, средства, которые были эффективными в Грузии, стали абсолютно недейственными в наших реалиях. Законодательная база, политическая обстановка, наконец традиции украинцев оказались совершенно непригодны для реформирования. Когда человек хочет, чтобы при этом не было коррупции и чтобы кум все порешал – это не значит, что человек хочет реформ. Это значит, что этого человека устраивает все, кроме того, что кум может порешать не все – потому что это противоречит интересам еще чьего то кума. Именно таких людей, а не волонтеров, добровольцев и политических активистов в Украине – абсолютное большинство. А именно это встретил Михо в Украине. Разве нет?», – задается вопросом журналист.
Вариант мол «Михо был только пиарщиком при реформаторе Бендукидзе» не выдерживает критики. Во-первых, именно Саакашали пригласил Бендукидзе в правительство Грузии. И именно Саакашвили обеспечивал юридическое обеспечение и непосредственное воплощение реформ Бендукидзе, как глава исполнительной власти. Преимущество руководителя заключается как раз в том, чтобы найти подходящего человека, чтобы этого человека поставить на правильное место и дать ему проявить свои таланты. Если человека похожего на Бендукидзе не нашлось среди 40 млн украинцев – это приговор нам, а не Саакашвили.
На самом деле все гораздо проще, подчеркивает Вовнянко. Секрета успеха Саакашвили в Грузии – всего два. Первый – маленькие размеры Грузии. Вся Грузия населением – меньше Киева. В Грузии в ручном режиме можно контролировать все – и полицию, и таможню, и армию, и экономику. Украина – в разы и разы больше. Ручной режим у нас не проходит. У нас гораздо сильнее влияние регионов – и с ними надо считаться. У нас между верховным руководителем и конечным исполнителем очень много промежуточных звеньев, каждое из которых думает о собственном благосостоянии. Со всеми производными.
«Второй секрет – в Грузии Михо построил то, что я называю «прогрессивной диктатурой». В Михо был ручной парламент, который и близко не устраивал ему тех фокусов, которые устраивают у нас «юльканы и радикалы». А почему тот парламент был ручной? А потому что господа Мглабишвили и Сакварелидзе следили, чтобы парламент от рук не отбился. Михо закрыл оппозиционный канал «Имеди». Михо беспощадно разгонял акции протеста оппозиции. Повторяю, все это в стране с населением – меньше Киева. И Грузия, замордована предыдущими войнами и произволом криминалитета тогда была готова даже на это», – рассуждает журналист.
Чтобы внедрить в нас то, что ввел в Грузии Михо 3/4 наших предателей надо предать палачам. Надо 3-4 «площади» размазать огнем пулеметов. Надо, чтобы болтуны, привыкшее зарабатывать на жизнь текстами в духе «всепропало», искали работу уборщика. Но и этот вариант имеет свои весомые недостатки. «Видели куртки, рубашки и машины Сакварелидзе? Думаете в Грузии он вел себя как-то иначе? Или журналистов интересовавшихся этой стороной его жизни там настойчиво убеждали писать о чем-то другом? Все как всегда... Но хотим мы того? Нет, не хотим. Мы хотим «чтобы не было коррупции, и чтобы кум все мог порешать». Поэтому будет Михо в Украине, будет ли он в Грузии, на самом деле значение для Украины не имеет. Потому что наши проблемы не в Михо, не в Порохе и вообще не в руководстве страны. Они – в нас самих. В нашей инфантильности. В нашей неспособности мыслить трезво. В нашем нежелании брать ответственность и думать о последствиях своих поступков и требований», – пожитожил Дмитрий Вовнянко.
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